В Киеве началась акция Украинский бессмертный полк. На Софийскую площадь в центре города пришли около 500 человек. Они несут портреты солдат, погибших во время карательной операции в Донбассе.

В Киеве началась акция "Украинский бессмертный полк". На Софийскую площадь в центре города пришли около 500 человек. Они несут портреты солдат, погибших во время карательной операции в Донбассе, сообщает агентство РИА Новости.Как поясняют участники шествия, они помнят тех, кто боролся с нацизмом и завоевал победу во Второй мировой войне. Однако не стоит забывать и тех, кто сейчас борется за независимость страны, заявила мать одного из погибших бойцов.Маршрут колонны "Украинского бессмертного полка" проложен через аллею "Героев небесной сотни". Обстановка спокойная, сообщают журналисты, за порядком следят несколько полицейских.Между тем, оригинальный "Бессмертный полк" стартовал практически во всех крупных городах Украины. Ожидается, что в нем примут участие до 180 тысяч человек.