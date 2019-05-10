Уругвайскому нападающему Барселоны Луису Суаресу понадобилась операция на колене. Футболист пропустить остаток сезона.

Уругвайскому нападающему "Барселоны" Луису Суаресу понадобилась операция на колене. Футболист пропустить остаток сезона.Суареса беспокоили боли в колене. У Луиса было выявлено повреждение мениска, нуждающееся в хирургическом лечении. После того, как "Барселона" проиграла "Ливерпулю" и смогла пробиться в финал Лиги чемпионов, было принято решение об операции.Уругвайцу проведут артроскопическую операцию в ближайшие дни. Сроки восстановления пока неизвестно. Но Суарес не сможет сыграть в финале Кубка Испании и будет вынужден пропустить оставшиеся матчи сезона.