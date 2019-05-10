Самой доступной для покупки курортной недвижимости является Болгария.

Какой россиянин не мечтает о домике у моря, особенно Средиземного. Курортная недвижимость за рубежом сегодня не является диковиной, и порой обходится дешевле, чем квадратные метры на российских курортах. Эксперты агентства зарубежной недвижимости Domire Estate составили для 33Live.RuНедвижимость рейтинг наиболее доступных для покупки жилья у моря стран.Болгария, первое местоЗолото рейтинга достается Болгарии. С тех пор как граждане открыли для себя зарубежный рынок жилья, Болгария остается одной из главных и наиболее популярных стран для покупки второго дома. И главным козырем болгарской недвижимости по-прежнему остаются низкие цены на квадратные метры. Приобрести однушку (или студию) на самом известном болгарском курорте Солнечный Берег можно всего за 25 тыс евро (1,8 млн рублей), с видом на море – за 30 тыс евро (2,2 млн рублей)! Стоимость двухкомнатных квартир начинается от 35-45 тыс евро (2,6-3,3 млн рублей).Предложений отдельных домов в шаговой доступности до моря на болгарском рынке не очень много и стоимость подобных вариантов уже начинается от 120-150 тыс евро (8,8-11,1 млн рублей). Дом на первой линии (что уже большая редкость для Болгарии), в районе Балчика или Созополя можно купить за 250-300 тыс евро (18,5-22,2 млн рублей).Турция, второе местоДавно ставшая "вторым домом" для многих русских туристов Турция чрезвычайно востребована и у покупателей жилья. В основном, рынок турецкой курортной недвижимости представлен квартирами в жилых комплексах.Самым бюджетным регионом является Алания с ее районами Махмутларом, Каргыджаком, Оба и другими. Купить квартиру 1+1 (двухкомнатную) без вида на море на вторичном рынке можно за 50 тыс евро (3,7 млн рублей). На стадии строительства вполне реально найти варианты и за 40 тыс евро (около 3 млн рублей). Цены на квартиры с видом на море недалеко от пляжа начинаются от 80 тыс евро (порядка 6 млн рублей).Отдельные дома с видом на 1-2 линии можно найти за 220-250 тыс евро (16,2-18,5 млн рублей), но количество таких предложений довольно ограничено.Черногория, третье местоПомимо невысоких цен на жилье – эта страна привлекает красотой своих природных ландшафтов. Сочетание горных и морских пейзажей мало кого оставит равнодушным. Наиболее востребованы у россиян дома и квартиры на Барской и Будванской ривьерах. Здесь же можно найти наиболее бюджетные варианты.В частности, в Сутоморе (Барская ривьера) квартиру в шаговой доступности от моря можно приобрести за 50-60 тыс евро (3,7-4,4 млн рублей). Ближе к самому Бару цены ощутимо растут и стартуют от 90 тыс евро (6,6 млн рублей) за вид на море и шаговую доступность. Стоимость квартир у самого моря, на 1-2 линии, начинается от 135 тыс евро (9,9 млн рублей).Недорогие дома следует искать на курортах Барской ривьеры – цены на хорошее жилье в шаговой доступности от моря начинаются от 150 тыс евро (11,1 млн рублей). Покупка дома с видом на море на 1-2 линии обойдется минимум в 300 тыс евро (22,2 млн рублей).Греция, четвертое местоГреция привлекает природной красотой, неторопливым укладом жизни, мягким средиземноморским климатом. Местный рынок предлагает большое разнообразие жилья от квартир эконом класса до фешенебельных вилл и апартаментов на курортах Крита, Родоса, Корфу и других раскрученных туристических направлениях. За 50-60 тыс евро здесь (в районе 5-6 млн рублей) здесь можно найти хорошие курортные варианты.Самыми бюджетным регионом с точки зрения приобретения курортной недвижимости является полуостров Халкидики на севере Греции. Покупка дома с участком в хорошем состоянии в шаговой доступности от моря обойдется в 190 тыс евро (14 млн рублей), квартиры с видом на море и также в шаговой доступности – от 80 тыс евро (в районе 6 млн рублей). Популярные в Греции таунхаусы несколько дороже – от 120 тыс евро (8,8 млн рублей). Приобрести квартиру непосредственно на первой линии или в пределах 100 метров от моря можно за 125 тыс евро (9,2 млн рублей).Испания, пятое местоСолнечная Испания остается одним из главных направлений для приобретения курортной недвижимости среди россиян. Превосходно развитая инфраструктура, отличные пляжи, длительный купальный сезон, хорошее транспортное сообщение – главные козыри испанского рынка.При этом здесь можно найти вполне бюджетные предложения. Главный "клондайк" жилья эконом-класса – побережье Коста-Бланка. В частности, в Аликанте – главном городе региона, квартиру без вида на море с пляжем в пешей доступности можно приобрести за 80 тыс евро (порядка 6 млн рублей). А вот апартаменты на первой линии стоят уже вдвое дороже – цены начинаются от 150 тыс евро (11,1 млн рублей).Покупка отдельно стоящего дома с видом на море на Коста-Бланке обойдется в 200 тыс евро (14,8 млн рублей), на первой линии ценник начинается от 350 тыс евро (25 млн рублей).В интернете можно найти объявления с куда более заманчивыми ценами, и не только в этих странах, но и в Италии, Франции, на Кипре и т д. Но, как правило, слишком дешевые варианты имеют ряд существенных недостатков (неблагоприятный район, плохое транспортное сообщение, неудобная планировка), предупреждают эксперты. В своем рейтинге специалисты учитывали только ликвидное и качественное жилье, которое отлично подойдет как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду.Ранее эксперты рассказали о том, в каких странах россияне чаще всего покупают недвижимость. В тройку лидеров вошли Испания, Болгария и Турция. Причем интерес к последней на протяжении последнего года вырос вдвое.