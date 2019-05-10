Ведущего радиостанции позволил себе крайне нелицеприятные высказывания в адрес первенца Меган Маркл и Принца Гарри. За это корпорация Би-би-си уволила комика Дэнни Бэйкера с должности.

Ведущего радиостанции позволил себе крайне нелицеприятные высказывания в адрес первенца Меган Маркл и Принца Гарри. За это корпорация "Би-би-си" уволила комика Дэнни Бэйкера с должности.Комик оскорбил ребенка королевской четы посредством твита. Он разместил в Интернете фотографию пары, держащей на руках одетую маленькую обезьяну."Королевского младенца выписали из больницы", – подписал пост Бэйкер. Публикация была вскоре удалена, а ведущий принес извинения, признав свой поступок глупым. Несмотря на это, работник радиостанции был уволен.Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имя наследника.Елизавета II была очень рада познакомиться с правнуком. Она одобрила решение родителей назвать малыша Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. К сожалению, титул сын принца Гарри и Меган Маркл не получит.