Стало известно, когда известную исполнительницу выпишут из больницы. Певица МакSим пробудет там недолго.

Стало известно, когда известную исполнительницу выпишутиз больницы. Певица МакSим пробудет там недолго.Скоро певица МакSим отправится домой. "Самочувствиес каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки,думаю, что через неделю-полторы", – цитирует Соколову РИА Новости.Ранее сообщалось, что в результате аварии 23апреля певица Макsим получила серьезные повреждения – все тело артистки былопокрыто гематомами. Кроме того, она очень сильно ударилась подбородком, из-зачего практически не могла говорить.Как писали "Дни.ру", в результате страшного ДТПкратковременно потеряла память и несколько днейприходила в себя после случившегося. О произошедшем ЧП сообщила в Instagram представительница звезды. Оказалось, что МакSимпопала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонентнедоступен".Напомним, некоторые заподозрили вобмане. Злопыхатели высказали предположение, что таким образом артистка решила сделать рекламу своего нового ролика. Представители исполнительницыназвали эти сообщения бредом.