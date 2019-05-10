Стало известно, когда известную исполнительницу выпишут
из больницы. Певица МакSим пробудет там недолго.
Стало известно, когда известную исполнительницу выпишут
из больницы. Певица МакSим пробудет там недолго.
Скоро певица МакSим отправится домой. "Самочувствие
с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки,
думаю, что через неделю-полторы", – цитирует Соколову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в результате аварии 23
апреля певица Макsим получила серьезные повреждения – все тело артистки было
покрыто гематомами. Кроме того, она очень сильно ударилась подбородком, из-за
чего практически не могла говорить.
Как писали "Дни.ру", в результате страшного ДТП
кратковременно потеряла память и несколько дней
приходила в себя после случившегося. О произошедшем ЧП сообщила в Instagram представительница звезды. Оказалось, что МакSим
попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент
недоступен".
Напомним, некоторые заподозрили в
обмане. Злопыхатели высказали предположение, что таким образом артистка решила сделать рекламу своего нового ролика. Представители исполнительницы
назвали эти сообщения бредом.