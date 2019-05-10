Житель Орехово-Зуевского района Подмосковья ранил своего восьмилетнего сына из пневматического ружья, случайно выстрелив из него при перезарядке. Инцидент произошел в одном из домов на Школьной улице в деревне Смолево.
Житель Орехово-Зуевского района Подмосковья ранил своего восьмилетнего сына из пневматического ружья, случайно выстрелив из него при перезарядке. Инцидент произошел в одном из домов на Школьной улице в деревне Смолево.
По словам источника в правоохранительных органах, мужчина по неосторожности выстрелил своему сыну в живот, передает ТАСС. Ребенок 2010 года рождения госпитализирован, подтвердили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
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