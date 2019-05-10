Сегодня ранним утром в Красноярске полицейские преследовали подозрительный автомобиль: машина пронеслась через несколько перекрестков на красный свет, а затем врезалась в дом. Пассажир легковушки скончался на месте, а ее водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сегодня ранним утром, 9 мая, в Красноярске на месте аварии скончался пассажир легкового автомобиля, врезавшегося в жилой дом.За несколько минут до происшествия полицейские погнались за машиной, водитель которой нарушал правила дорожного движения.Видео погони сняли на видео несколько камер наблюдения — спустя короткое время оно было опубликовано в сообществе "ЧП Красноярск": праворульный седан Toyota Allion с большой скоростью пролетел через несколько перекрестков на красный свет, чудом не задев других участников дорожного движения. Преследование закончилось, когда водитель легковушки потерял управление и врезался в жилой дом.По словам очевидцев, стрелка спидометра врезавшегося автомобиля застыла на отметке 110 километров в час. Удар был такой силы, что пассажир, сидевший на переднем сидении, погиб на месте — по неподтвержденной информации, скончавшийся мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По одной из озвученных версий, сидевший за рулем седана 27-летний местный житель находился в нетрезвом состоянии.