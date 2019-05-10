В распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс констатируется, что президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность главы Пентагона Патрика Шанахана, в настоящее время исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.

В распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс констатируется, что президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность главы Пентагона Патрика Шанахана, в настоящее время исполняющего обязанности главы оборонного ведомства. Она подчеркнула, что за последние несколько месяцев Шанахан доказал, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять Министерство обороны США.В свою очередь, кандидат на высокий пост на писал в своем Twitter, что для него большая честь быть выдвинутым на эту должность Дональдом Трампом, передает ТАСС. Он заверил, что в случае, если его кандидатуру утвердит Сенат, он продолжи энергично реализовывать американскую стратегию национальной безопасности.В июле 2017 года Патрик Шанахан занял пост первого заместителя министра обороны США, а с января текущего года после уходя в отставку Джеймса Мэттиса исполняет обязанности шефа Пентагона. До этого Шанахан в течение 31 года работал на корпорацию Boeing, а в 2016 году был назначен ее старшим вице-президентом.