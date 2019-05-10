В интернете бурно обсуждают внешность экс-солистки группы t.A.T.u.. Пользователи соцсетей заподозрили, что Юлия Волкова злоупотребляет уколами красоты.

В интернете бурнообсуждают внешность экс-солистки группы "t.A.T.u.". Пользователи соцсетейзаподозрили, что Юлия Волкова злоупотребляетуколами красоты.Артистка опубликовала в Instagram фото, которое вызвало море комментариев.Поклонники считают, что певицу, которая не раз переделывала свою внешность,становится все труднее узнать."Я с вами уже нескольколет и всегда получаю эстетическое удовольствие от всего, что вы со мнойделаете", – подписала снимок Юлия Волкова. Так она обратилась к своей командекосметологов.Однакореакция подписчиков на результат косметических процедур певицы оказаласьнеоднозначной. Если самые преданные поклонники полагают, что Юлия Волковахороша в любом виде, то многие придерживаются другого мнения.Некоторыеуверены, что певица испортила свою натуральную красоту. "Да, что же это такое, добавила себе 10 летвозраста!", – выразила негодование одна из пользовательниц соцсети.Другой фолловер отметил, что знаменитость стала похожа на Майкла Джексона. Самаже звезда, судя по всему, полностью довольна своей внешностью.Отметим, что звездавсегда любила экспериментировать со своей внешностью. Еще будучи солисткойгруппы "t.A.T.u.", постоянно меняла прически, сделаласебе несколько татуировок и проколола нос. Кроме того, она увеличивалагубы. Еще одно спорное изменение во внешности артистки – это татуаж бровей.Напомним, ранее призналась, что смогла сильно похудеть. Теперь ее вес – 45 килограммов приросте 157 сантиментов. В этом ей помогли: правильное питание, теннис и массаж.