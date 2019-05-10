В сети опубликовано видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника, снятое из кабины российского военного самолета.
В сети опубликовано видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника, снятое из кабины российского военного самолета.
Пилот максимально близко подвел свой самолет к MQ-9 Reaper — разведывательно-ударному беспилотному аппарату производства американской компании General Dynamics, стоимость которого составляет около 30 миллионов долларов.
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Ку-ку мой маленький............