В сети опубликовано видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника, снятое из кабины российского военного самолета.

В сети опубликовано видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника, снятое из кабины российского военного самолета.Пилот максимально близко подвел свой самолет к MQ-9 Reaper — разведывательно-ударному беспилотному аппарату производства американской компании General Dynamics, стоимость которого составляет около 30 миллионов долларов.Посмотреть эту публикацию в InstagramКу-ку мой маленький............