Контактов глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем в июне саммите G20 в японской Осаке пока не планируется. Однако в Кремле не исключают встречи Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео в ходе визита последнего в Сочи 13-14 мая.

Контактов глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем в июне саммите G20 в японской Осаке пока не планируется. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Однако в Кремле не исключают встречи Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео в ходе визита последнего в Сочи 13-14 мая. В ходе визита Помпео пройдет его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.Не планируется также и контактов Путина и президента Ирана Хасана Роухани касательно соглашения по иранской ядерной программе, передает РИА Новости. По словам Пескова, накануне Путин получил послание от Роухани, доставленное в Москву главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.Накануне Хасан Роухани заявил, что Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся продажи обогащенного урана и тяжелой воды. Выполнение обязательств Иран приостанавливает на 60 суток. Это время Тегеран дает европейским странам на переговоры и ожидает, что другие участники сделки примут меры для ее сохранения и дальнейшего выполнения обязательств.