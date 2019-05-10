Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, умершего накануне в Москве в возрасте 59 лет. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент был давно знаком с Доренко и всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, умершего накануне в Москве в возрасте 59 лет. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент был давно знаком с Доренко и всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию.Сергей Доренко умер вечером 9 мая: ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Садовому кольцу в районе Земляного Вала, он потерял управление и упал. Смерть носила естественный характер и не стала следствием ДТП. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко, причиной смерти был разрыв аорты.Накануне журналист навестил своего друга, писателя и переводчика Бронислава Виногродского. Именно он снял последний прижизненный ролик с радиоведущим, подписав его "Праздник". По пути домой Доренко стало плохо. Усилия оперативно прибывших на место врачей были напрасны — журналист скончался.Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи в семье военного летчика. Он окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и имел три квалификации: преподаватель русского языка как иностранного, переводчик с испанского языка, переводчик с португальского языка.В разные годы Доренко вел информационную программу "Время", а также "Авторскую программу Сергея Доренко", руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2014 году он создал радиостанцию "Говорит Москва", где был главным редактором и ведущим программы "Подъем".Прощание с Доренко состоится на Троекуровском кладбище в 11 утра в воскресенье, 12 мая. Похороны состоятся там же, сообщает "Говорит Москва".