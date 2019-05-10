Инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД России по Петушинскому району капитан внутренней службы Наталья Котонская рассказывает о своем прадедушке.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2019-policejskie-iz-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodnyx-kovavshix-velikuyu-pobedu.html" target="_blank">Полицейские из Владимирской области продолжают рассказывать о своих родных, ковавших Великую Победу</a> - Инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД России по Петушинскому району капитан внутренней службы Наталья Котонская рассказывает о своем прадедушке.
[url=https://33live.ru/novosti/10-05-2019-policejskie-iz-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodnyx-kovavshix-velikuyu-pobedu.html]Полицейские из Владимирской области продолжают рассказывать о своих родных, ковавших Великую Победу[/url] - Инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД России по Петушинскому району капитан внутренней службы Наталья Котонская рассказывает о своем прадедушке.