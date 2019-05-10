Инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД России по Петушинскому району капитан внутренней службы Наталья Котонская рассказывает о своем прадедушке Синяеве Афанасии Зиновьевиче.

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