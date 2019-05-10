Женщина, атакованная собственным сожителем, заперлась в ванной комнате и связалась с полицией, передав оператору просьбу о помощи. Мужчина встретил прибывших стражей порядка с ножом в руке и был убит на месте.

Полицейский департамент города Сиэтла, расположенного в штате Вашингтон на северо-западе США, обнародовал кадры фатального инцидента с участием своих сотрудников, произошедшего в ночь на минувший четверг, 9 мая.Как рассказал представитель полиции, оператору 911 поступил звонок – женщина, связавшаяся с экстренной службой, сообщила, что ее атаковал собственный сожитель, вооруженный ножом.Звонившая назвала адрес и сказала, что ей удалось запереться в ванной комнате.Патрульные, прибывшие на место, повели себя решительно – практически с ходу они начали выламывать дверь.Когда преграда была устранена, навстречу им вышел мужчина – в руке у него был зажат нож.Подозреваемый проигнорировал требования стражей порядка о капитуляции, и сделал несколько шагов в сторону полицейских, оказавшихся последними в его жизни.Патрульные открыли огонь на поражение, от полученных ранений мужчина скончался на месте.Женщина, обратившаяся за помощью, и сотрудники полиции не пострадали. Правомерность действий последних сейчас оценивает специальная комиссия.