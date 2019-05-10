Более 500 тысяч человек прошли по Красной площади с портретами героев Великой Отечественной войны в рамках акции Бессмертный полк.

Полмиллиона человек прошли по Красной площади с портретами героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Протяженность колонны составила почти 4,5 километра.В акции принял участие президент России Владимир Путин. Вместе с другими участниками он прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина в руках. В шествии "Бессмертного полка" президент участвует в пятый раз. Рядом с президентом шли автор идеи "Бессмертного полка" Геннадий Иванов, народный артист СССР Василий Лановой, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, генерал-полковник запаса Сергей Макаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева.По мнению президента, акция "Бессмертный полк" будет проходить еще очень долго, если не постоянно. Поскольку трагедия Великой Отечественной войны затронула каждую семью в нашей стране, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".Сегодняшний Парад Победы президент России назвал "прекрасным" и "замечательным", посетовав лишь, что погода не позволила авиации принять в нем участие. Погодные условия предоставляли летчикам лишь 150 метров хорошей видимости при необходимых 400, отметил Путин в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что в таких условиях не было никакой необходимости рисковать безопасностью и летчиков, и людей, находящихся на земле.33Live.RuRu, телеканалы "Россия 24" и "Россия 1" ведут прямые трансляции из Москвы и Петербурга.