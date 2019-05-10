Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, выразил свое отношение к акции Бессмертный полк.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, выразил свое отношение к акции "Бессмертный полк".Он заявил, что "победа над нацизмом 74 года назад не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру".Порошенко напомнил, что за последние несколько лет на Украине сформировался "свой ритуал празднования" этого дня, "приближенный к общеевропейской традиции", сообщает РИА Новости.По мнению президента Порошенко, несколько поколений украинцев выросли на "тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны", но в последние годы Украина "открыла" новые страницы трагической истории, которые раньше "очень усердно и старательно скрывались и замалчивались".Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал украинского президента "человеком без совести", который своими словами об акции "Бессмертный полк" унизил ветеранов войны.