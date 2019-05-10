Президент Украины Петр Порошенко во время акции Первая минута мира, прошедшей в Киеве, заявил, что Россия стремится присвоить себе совместную победу стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Президент Украины Петр Порошенко во время акции "Первая минута мира", прошедшей в Киеве, заявил, что Россия стремится присвоить себе совместную победу стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.Украина же, по его словам, в отличие от России, не собирается "приватизировать совместную победу".Порошенко также отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные соединения нацистов и окончательно решилась судьба войны, передает "Интерфакс". Сегодня же восточные территории Украины Порошенко назвал форпостом мирной объединенной Европы.9 мая на Украине отмечают день победы над нацизмом. В Киеве руководство страны возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату.