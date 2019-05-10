Российский лидер Владимир Путин ознакомился с планами развития образовательного центра Сириус.

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с планами развития образовательного центра "Сириус".Президент перед гала-матчем Ночной хоккейной лиги в Сочи (проведение запланировано на пятницу) посетил центр вместе с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.Шмелева сообщила, что "Сириус" в будущем превратится в образовательный кампус. Президент подсказал, что есть около 30 гектаров, которые можно использовать для создания технопарка на базе центра.Путин также поздравил путешественника Федора Конюхова. Конюхов завершил первый этап кругосветки на весельной лодке "Акрос" в Южном полушарии. Президент отметил уникальность экспедиции и ее значение для воспитания молодежи и пожелал Конюхову реализации новых проектов, передает "Интерфакс".