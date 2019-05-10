Число пострадавших при падении деревьев в Москве во время сильной грозы увеличилось до десяти человек, погибших нет, сообщил источник в экстренных службах столицы.

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, поступило более десяти сообщений о падении деревьев, преимущественно в южной части столицы. Тяжелых травм нет ни у одного пострадавшего, а медицинская помощь понадобилась лишь четверым.Чуть позже в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа сообщили, что информация о пострадавших не соответствует действительности, передает "Интерфакс". По словам представителя префектуры, проведено обследование территории, в ходе которого заявленные факты не подтвердились.Между тем РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб сообщает, что число пострадавших при падении деревьев в Москве во время сильной грозы увеличилось до десяти человек, погибших нетПо его словам, в парке "Кузьминки" несколько деревьев упали на группу отдыхавших людей. Пострадавшего 42-летнего мужчину с сотрясением мозга доставили в городскую клиническую больницу номер 69. Пострадала также 30-летняя женщина, ее осматривают медики на месте ЧП.Он добавил, что возле дома номер 11 по Печорской улице упали два дерева, они повредили три автомобиля.