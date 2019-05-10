Спасатели вынуждены приостановить поиск тел погибших на Алтае туристов из-за ухудшившихся погодных условий.

Спасатели вынуждены приостановить поиск тел погибших на Алтае туристов из-за ухудшившихся погодных условий, сообщает региональное управление МЧС. В последние часы на Алтае ухудшилась погода, уменьшилась видимость, спасатели приняли решение на время прекратить поиски тел погибших.Спасатели, ссылаясь на погодные сводки, предположили, что поиски могут возобновиться утром 10 мая в 6 часов утра.В четверг были обследованы 1300 квадратных метров площади лавины, сошедшей по Южно-Чуйскому хребту в Республике Алтай. Обнаружен рюкзак одного из туристов. Однако днем пошел снег, и в 20.00 (16.00 по Москве) поиски приостановили. Также из-за непогоды ранее найденое тело четвертого погибшего не удалось доставить в Горно-Алтайск на вертолете.Лавина обрушилась на группу из 10 человек 6 мая. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только на следующий день, когда добрались до ближайшего населенного пункта. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины. Четверо погибших обнаружены, трое из них доставлены вертолетом в Горно-Алтайск на опознание и для проведения судебно-медицинской экспертизы.Родственники погибших приезжают в Горно-Алтайск, с ними работают психологи. По предварительным данным, опознание назначено на пятницу.