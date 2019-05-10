Церемония прощания с композитором Евгением Крылатовым, подарившим миру бессмертные песни из легендарных советских фильмов и мультфильмов, состоится в субботу, 11 мая. Начало прощальной церемонии – в 11:00.

Церемония прощания с композитором Евгением Крылатовым, подарившим миру бессмертные песни из легендарных советских фильмов и мультфильмов, состоится в субботу, 11 мая. Коллеги и поклонники смогут проводить Народного артиста в последний путь в Московском доме композиторов.Евгения Крылатова не стало 8 мая. Композитору было 85 лет.Начало прощальной церемонии – в 11:00, сообщает ТАСС. В этот же день Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище.