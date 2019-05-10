Президент РФ Владимир Путин заявил в эксклюзивном интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Парад Победы в Москве 9 мая прошел замечательно и без сбоев. Как подчеркнул глава государства, так и положено действовать российским Вооруженным силам.

Президент РФ Владимир Путин заявил в эксклюзивном интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Парад Победы в Москве 9 мая прошел замечательно и без сбоев. Как подчеркнул глава государства, так и положено действовать российским Вооруженным силам.Путин выразил сожаление только в связи с тем, что погода не позволила пролететь авиации. По его словам, видимость для пилотов должна составлять 400 метров, а было всего 150 метров, поэтому было принято решение не рисковать."Безопасность и летчиков, и тех людей, которые находятся на Земле, прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасен", — сказал президент.Говоря об акции "Бессмертный полк", Путин выразил надежду на то, что она будет существовать как минимум многие годы, поскольку трагедия Великой Отечественной войны затронула каждую семью в нашей стране."И помнить мы об этом будем всегда", — подчеркнул российский лидер.Вместе с тем, продолжил он, победа в войне стала огромным триумфом СССР. "И помнить об этом триумфе, чувствовать свою неразрывную связь с теми, кто победил в этой войне — это дорогого стоит, это то, что мы из себя, даже если захотим, никогда не сможем вытравить", — отметил Путин.