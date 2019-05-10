О
смерти известного журналиста высказался врач-кардиохирург Алексей Уткин. Специалист
считает, что медики не смогли бы спасти 9 мая Сергея Доренко.
О
смерти известного журналиста высказался врач-кардиохирург Алексей Уткин. Специалист
считает, что медики не смогли бы спасти 9 мая Сергея Доренко.
Эксперт
заверил, что такие кардиозаболевания, как
у журналиста, не возникают сразу. Ведь с момента возникновения патологии сердца
до дня смерти Сергея Доренко прошло достаточно времени.
По словам Алексея Уткина, если бы журналист
вовремя обследовался, то ему была бы проведена операция, и он бы жил. Однако
страшная правда в том, что 9 мая трагедию, скорее всего, предотвратить бы не
удалось.
Есть две версии гибели Сергея Доренко в ДТП: разрыв
аневризма грудной части аорты и гемотампонада. "За час-два до разрыва возникают
интенсивные симптомы: боль за грудиной, в спине между лопаток, повышается
артериальное давление, но, даже если бы Доренко пошел в больницу утром, то
шансы выжить у него были невелики. При расслоении аорты очень высокий процент
смертности", – цитирует кардиохирурга
Напомним,
тележурналист скончался в возрасте 59 лет. В День Победы он ехал по центру
Москвы на своем мотоцикле. Сергей Доренко неожиданно потерял управление: у него
не выдержало сердце. Свои соболезнования родным и близким журналиста
выразили как рядовые россияне, так и известные коллеги В
частности, Александр Невзоров и Владимир Соловьев.
– главный редактор радиостанции "Говорит
Москва". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и в 1982 году
окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах страны: ВГТРК, РТР
и НТВ.