О смерти известного журналиста высказался врач-кардиохирург Алексей Уткин. Специалист считает, что медики не смогли бы спасти 9 мая Сергея Доренко.

смерти известного журналиста высказался врач-кардиохирург Алексей Уткин. Специалистсчитает, что медики не смогли бы спасти 9 мая Сергея Доренко.Экспертзаверил, что такие кардиозаболевания, каку журналиста, не возникают сразу. Ведь с момента возникновения патологии сердцадо дня смерти Сергея Доренко прошло достаточно времени.По словам Алексея Уткина, если бы журналиствовремя обследовался, то ему была бы проведена операция, и он бы жил. Однакострашная правда в том, что 9 мая трагедию, скорее всего, предотвратить бы неудалось.Есть две версии гибели Сергея Доренко в ДТП: разрываневризма грудной части аорты и гемотампонада. "За час-два до разрыва возникаютинтенсивные симптомы: боль за грудиной, в спине между лопаток, повышаетсяартериальное давление, но, даже если бы Доренко пошел в больницу утром, тошансы выжить у него были невелики. При расслоении аорты очень высокий процентсмертности", – цитирует кардиохирургаНапомним,тележурналист скончался в возрасте 59 лет. В День Победы он ехал по центруМосквы на своем мотоцикле. Сергей Доренко неожиданно потерял управление: у негоне выдержало сердце. Свои соболезнования родным и близким журналиставыразили как рядовые россияне, так и известные коллеги Вчастности, Александр Невзоров и Владимир Соловьев.– главный редактор радиостанции "ГоворитМосква". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и в 1982 годуокончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах страны: ВГТРК, РТРи НТВ.