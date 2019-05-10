В поселке Мамоны сегодня 40-летний водитель сдавал задним ходом и нечаянно ударил припаркованную машину, растерялся, нажал на газ и сбил группу из шестерых пешеходов.

В Иркутской области водитель сдал задним ходом и ударил припаркованную машину, а затем нажал на газ и сбил группу из шестерых пешеходов.Инцидент произошел в поселке Мамоны сегодня утром, 9 мая. Водитель — 40-летний местный житель, устраняющий мелкую неисправность своей машины на парковке — нечаянно тронулся задним ходом и зацепил стоявший сзади автомобиль.Растерявшись, мужчина перевел селектор коробки передач на движение вперед, а затем сильно нажал на педаль газа.Автомобиль внезапно для окружающих резко поехал в сторону и сбил шестерых женщин, четверо из которых достигли пожилого возраста.К настоящему времени пострадавшим пешеходам оказана необходимая медицинская помощь, а водитель задержан. Виновник аварии объяснил инцидент случайностью и собственной растерянностью.