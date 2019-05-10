По итогам переговоров глав МИД России и Японии японский министр Таро Коно среди прочего сказал, что в ходе встречи с Сергеем Лавровым дискуссия иногда доходила до резких высказываний. Российская сторона не поняла, что имел в виду Коно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По итогам переговоров глав МИД России и Японии, которые прошли в пятницу, 10 мая, в Москве, японский министр Таро Коно среди прочего сказал, что в ходе встречи с Сергеем Лавровым дискуссия иногда доходила "до резких высказываний". Российская сторона не поняла, что имел в виду Коно, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Она рассказала, что после высказывания японского министра Лавров усмехнулся, а остальные присутствовавшие на встрече переглянулись, не понимая, о чем речь."Видимо, у нас разное представление с японцами о "резких высказываниях", — написала Захарова в своем Facebook.В ходе состоявшихся переговоров главы МИД России и Японии обсудили ряд тем, в том числе проблемы заключения мирного договора, а также размещения элементов ПРО США в Японии, что, как подчеркнул Лавров, создает угрозу безопасности РФ. Российский министр, кроме того, сообщил о планах дальнейших контактов между представителями двух стран.