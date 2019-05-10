Джордж Клуни отказался становиться крестным сына принца Гарри и его супруги. Голливудский актер заявил, что наследник Меган Маркл украл у него праздник.

ДжорджКлуни отказался становиться крестным сына принца Гарри и его супруги. Голливудскийактер заявил, что наследник Меган Маркл украл у него праздник.Клуни сосвоей супругой Амаль дружат с герцогом и герцогиней Сассекскими.Поэтому новость о том, что артист отбрил Меган Маркл в таком важном деле, сталадля многих неожиданностью.Он не только решительно отказался от чести статькрестным сына Меган Маркл, но и подробно объяснил почему. "Я не собираюсь становиться ихкрестным, клянусь! Я в этом уверен на 100%. Это была бы плохая идея. Мне неследует становиться вообще ничьим крестным", – цитирует звезду экрана Extra TV. Клуниобъяснил, чтоявляется отцом двух совсем маленьких близнецов и с трудом справляется даже сэтой обязанностью.Однако решение Джорджа Клуни неозначает, что он отказывается в дальнейшем от дружбы и общения с Меган Маркл и принцемГарри. Примечательно, что наследник монаршей семьи родился в тот самый день,когда актер праздновалсвое 58-летие. "Он украл мой праздник!" – пошутил Клуни.Ранеегерцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британскойкоролеве. Также и принц Гарри озвучили имя наследника. Елизавета IIодобрила решение внука и с женой назвать малыша Арчи ГаррисонМаунтбеттен-Виндзор.Напомним, сын и принца Гарри появился на свет утром 6 мая. Сообщается,что роды прошли в Лондоне, в Portland Hospital.