Джордж
Клуни отказался становиться крестным сына принца Гарри и его супруги. Голливудский
актер заявил, что наследник Меган Маркл украл у него праздник.
Джордж
Клуни отказался становиться крестным сына принца Гарри и его супруги. Голливудский
актер заявил, что наследник Меган Маркл украл у него праздник.
Клуни со
своей супругой Амаль дружат с герцогом и герцогиней Сассекскими.
Поэтому новость о том, что артист отбрил Меган Маркл в таком важном деле, стала
для многих неожиданностью.
Он не только решительно отказался от чести стать
крестным сына Меган Маркл, но и подробно объяснил почему. "Я не собираюсь становиться их
крестным, клянусь! Я в этом уверен на 100%. Это была бы плохая идея. Мне не
следует становиться вообще ничьим крестным", – цитирует звезду экрана Extra TV. Клуни
объяснил, что
является отцом двух совсем маленьких близнецов и с трудом справляется даже с
этой обязанностью.
Однако решение Джорджа Клуни не
означает, что он отказывается в дальнейшем от дружбы и общения с Меган Маркл и принцем
Гарри. Примечательно, что наследник монаршей семьи родился в тот самый день,
когда актер праздновал
свое 58-летие. "Он украл мой праздник!" – пошутил Клуни.
Ранее
герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британской
королеве. Также и принц Гарри озвучили имя наследника. Елизавета II
одобрила решение внука и с женой назвать малыша Арчи Гаррисон
Маунтбеттен-Виндзор.
Напомним, сын и принца Гарри появился на свет утром 6 мая. Сообщается,
что роды прошли в Лондоне, в Portland Hospital.