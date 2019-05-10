Мужская сборная России по пляжному футболу завоевала путевку на Всемирные пляжные игры после того, как в четвертьфинальном матче отборочного этапа игр разгромила сборную Украины. Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:2.

Мужская сборная России по пляжному футболу завоевала путевку на Всемирные пляжные игры после того, как в четвертьфинальном матче отборочного этапа игр разгромила сборную Украины. Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:2.Победу соборной России принесли голы Юрия Крашенинникова, Артура Папоротного, Кирилла Романова и четыре забитых гола Дмитрия Шишина. Украинцы смогли поразить ворота вратаря сборной России Максима Чужкова только после того, как счет стал 6:0 в пользу россиян.Таким образом, российские футболисты вышли в полуфинал отборочного этапа, что автоматически выводит команду в основной раунд Всемирных пляжных игр, которые в октябре пройдут в американском Сан-Диего.