Российский бегун Игорь Образцов был лишен права участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Вердикт организации связан с нарушением антидопинговых правил.

Российский бегун Игорь Образцов был лишен права участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Вердикт организации связан с нарушением антидопинговых правил.Изначально 21 февраля 2019 года Образцов получил разрешение от IAAF на участие в международных стартах. Однако, как сообщает РИА Новости, позже это решение было отменено из-за того, что ранее он был временно дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) после нарушения антидопинговых правил.Это не ускользнуло от Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), который отстранил россиянина. IAAF отреагировало лишением Образцова нейтрального статуса, о чем сообщило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики.Напомним, что для выступления на международных соревнованиях российским легкоатлетам необходимо индивидуально получить нейтральный статус. Это связано с тем, что членство ВФЛА в IAAF временно приостановлено.