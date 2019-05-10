Сотрудники полиции вручили Алексею Тимофеевичу Грачеву поздравительный адрес и памятный подарок...

Руководители Главного Управления МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве навестили ветерана Грачева Алексея Тимофеевича.В этом году наша страна отмечает 74-ю годовщину со дня Великой Победы. 9 мая – особая дата, день радостных, светлых и одновременно горьких воспоминаний. Заместитель начальника Главного Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Павел Пронькин и заместитель начальника УМПО Виктор Гармидер посетили ветерана органов внутренних дел, прошедшего нелегкий боевой путь.В гостях у Алексея Тимофеевича также присутствовали помощник начальника УВД по ЮВАО (по РЛС) подполковник внутренней службы Борис Качанов, заместитель начальника УВД по ЮВАО (по ООП) Михаил Карамнов и председатель Совета ветеранов Николай Маслов.17-летний Алексей Грачев был призван в армию в 1943 году, был разведчиком на Карельском фронте, участвовал в боях под Мурманском в «Долине смерти», где был ранен. После войны он окончил курсы подготовки младшего командного состава и был направлен на службу в охрану Сталина, затем Хрущева. Закончил свою милицейскую карьеру Алексей Тимофеевич в звании капитана милиции на должности государственного инспектора.«От руководства и всего личного состава полиции позвольте поздравить вас с праздником Победы! Мы преклоняемся перед вашим бессмертным подвигом, перед вашим несгибаемым мужеством. Здоровья вам, мира, спокойствия и благополучия!» – обратился с поздравлением Павел Степанович.Ветеран Алексей Грачев гордится своими наградами – медалью «За отвагу», «За безупречную службу 3 степени», «200 лет МВД» и другими ведомственными медалями и знаками. Кроме того, Николай Тимофеевич в меру своих сил принимает участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых УВД по ЮВАО.Сотрудники полиции вручили Алексею Тимофеевичу поздравительный адрес и, конечно, памятный подарок. В свою очередь, ветеран ОВД поблагодарил всех присутствующих за праздничный визит и пожелал легкой службы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18