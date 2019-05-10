Со словами благодарности гости поздравили Бориса Ивановича Долбилина с Великим праздником, пожелали ему здоровья и долгих лет жизни...

Помощник начальника управления по РЛС полковник внутренней службы Владимир Самохвалов, начальник ОМПО УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Надежда Зубко и начальник ОССМИ УВД по ЦАО майор внутренней службы Анастасия Михайлова поздравили ветерана Великой Отечественной войны, майора (в отставке), старшего инспектора-дежурного 1 отделения милиции г. Москвы Бориса Ивановича Долбилина с праздником Победы.Борис Иванович родился 21 июня 1921 года в деревне Ближнее Прудище Ленинского района Московской области.В июне 1941 года был призван в ряды Красной армии и направлен в Монгольскую Народную Республику (резерв И.В. Сталина) разведчиком войск связи в звании сержанта. Приходилось участвовать в боевых действиях с Японией. До 1946 года нес службу в Хабаровске, а в июне 1947 года демобилизовался из армии в звании старшины.Далее трудовую деятельность продолжил в артели «Металлотара» слесарем 7-го разряда. В 1948 году его вызвали в Кировский райком партии г. Москвы рядовым милиционером. После он был назначен командиром отделения, заместителем командира взвода постовой службы, инспектором бригады содействия милиции. Также нес службу участковым уполномоченным и дежурным 47-го отделения милиции г. Москвы.30 августа 1976 года Борис Долбилин ушел в отставку в звании подполковника милиции.Борис Иванович принимал активное участие в ветеранской организации УВД по ЦАО. Встречался с молодыми сотрудниками, делился опытом своей работы.Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалью Жукова, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», «В ознаменовании 100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «За безупречную службу в МВД» 1-й и 2-й степеней, «50 лет советской милиции», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «200 лет МВД России», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За вклад в подготовку празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», памятной медалью «70 лет Сталинградской битвы», орденом Отечественной войны 2-й степени, нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».Со словами благодарности гости поздравили Бориса Ивановича с Великим праздником, пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60