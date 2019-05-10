Модель поделилась с поклонниками сокровенным.
Виктория Лопырева высказалась в своем Instagram-аккаунте об отношении к
грудному вскармливанию.
Модель поделилась с поклонниками сокровенным.
Виктория Лопырева высказалась в своем Instagram-аккаунте об отношении к
грудному вскармливанию.
Телеведущая убеждена,
что этот процесс – особое таинство материнства. Ставшая в феврале этого года
матерью 35-летняя светская львица пока не показывает лицо сына Марка
Лионеля, но публикует снимки с ним на
руках.
Виктория
Лопырева призналась, что кормит трехмесячного первенца грудью, и на специальные
смеси пока переводить малыша не думает. Она считает этот процесс крайне важным
как для матери, так и для ребенка. Модель рассказала, что чувствует особую
связь со своим сыном.
"Кормить
грудью малыша или нет – такой вопрос даже не стоял. Я знала, что если будет
молоко, точно буду кормить сама, хотя смеси сейчас, как говорят, содержат все
необходимые витамины и микроэлементы. Почему-то мне кажется, что в этом есть
какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь", – разоткровенничалась
Виктория Лопырева с подписчиками. Она добавила, что молоко на первых месяцах
укрепляет иммунитет малыша.
"Вопрос вот
в чем: как долго кормить?", – добавила модель. Знаменитость рассказала, что ее
мама кормила до года, а ее подруга делала это, пока ребенку не исполнилось два
года. По словам телеведущей, американские врачи считают, что трех месяцев
вполне достаточно.
Фолловеры
поддержали эту тему и поделились своим мнением. "Кормить однозначно, дети
спокойнее, связь с мамой крепче и это намного удобнее , чем с бутылками
возиться", "Дочь кормила до пяти месяцев, сына почти до трех
лет. Больше конечно так не стала бы. Это очень тяжело", "Кормите столько, сколько вам и малышу
будет комфортно. Природа подскажет, а вы поймете, когда придет время
прекратить. До года оптимально. И ни с кем не сравнивайте", – написали
пользователи соцсети
Напомним, на протяжении долгого времени скрывала беременность и рассекретила ее
лишь в декабре 2018 года. Она родила сына от
российского бизнесмена Игоря Булатова.