Модель поделилась с поклонниками сокровенным. Виктория Лопырева высказалась в своем Instagram-аккаунте об отношении к грудному вскармливанию.

Модель поделилась с поклонниками сокровенным.Виктория Лопырева высказалась в своем Instagram-аккаунте об отношении кгрудному вскармливанию.Телеведущая убеждена,что этот процесс – особое таинство материнства. Ставшая в феврале этого годаматерью 35-летняя светская львица пока не показывает лицо сына МаркаЛионеля, но публикует снимки с ним наруках.ВикторияЛопырева призналась, что кормит трехмесячного первенца грудью, и на специальныесмеси пока переводить малыша не думает. Она считает этот процесс крайне важнымкак для матери, так и для ребенка. Модель рассказала, что чувствует особуюсвязь со своим сыном."Кормитьгрудью малыша или нет – такой вопрос даже не стоял. Я знала, что если будетмолоко, точно буду кормить сама, хотя смеси сейчас, как говорят, содержат всенеобходимые витамины и микроэлементы. Почему-то мне кажется, что в этом естькакое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь", – разоткровенничаласьВиктория Лопырева с подписчиками. Она добавила, что молоко на первых месяцахукрепляет иммунитет малыша."Вопрос вотв чем: как долго кормить?", – добавила модель. Знаменитость рассказала, что еемама кормила до года, а ее подруга делала это, пока ребенку не исполнилось двагода. По словам телеведущей, американские врачи считают, что трех месяцеввполне достаточно.Фолловерыподдержали эту тему и поделились своим мнением. "Кормить однозначно, детиспокойнее, связь с мамой крепче и это намного удобнее , чем с бутылкамивозиться", "Дочь кормила до пяти месяцев, сына почти до трехлет. Больше конечно так не стала бы. Это очень тяжело", "Кормите столько, сколько вам и малышубудет комфортно. Природа подскажет, а вы поймете, когда придет времяпрекратить. До года оптимально. И ни с кем не сравнивайте", – написалипользователи соцсетиНапомним, на протяжении долгого времени скрывала беременность и рассекретила еелишь в декабре 2018 года. Она родила сына отроссийского бизнесмена Игоря Булатова.