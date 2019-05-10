Спустя несколько дней после испытаний ракет малой дальности в направлении Японского моря Северная Корея осуществила запуск неустановленных реактивных снарядов в восточном направлении. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, снаряды были выпущены из провинции Пхенан-Пукто в 16:30 по местному времени (08:30 по Москве).

Спустя несколько дней после испытаний ракет малой дальности в направлении Японского моря Северная Корея осуществила запуск неустановленных реактивных снарядов в восточном направлении. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, снаряды были выпущены из провинции Пхенан-Пукто в 16:30 по местному времени (08:30 по Москве). Других подробностей пока не приводится, передает ТАСС.Несколько дней назад, 4 мая, Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности. Представитель кабинета министров Японии сообщил, что выпущенная в сторону Японского моря северокорейская ракета малой дальности не достигла эксклюзивной экономической зоны страны.Позже появилась информация о запуске Северной Кореей нескольких ракет с дальностью от 70 до 200 километров. Сообщалось, что тренировочные пуски ракет координировал лично глава КНДР Ким Чен Ын.