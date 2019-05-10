Известный певец и композитор откровенно рассказал о личном. Игорь Николаев сообщил, что подвергался нападкам со стороны общества.

Известный певец и композитор откровеннорассказал о личном. Игорь Николаев сообщил, что подвергался нападкам со стороныобщества.Артист рассказал о разнице в возрасте с женой.При этом он отметил, что многие одно время относились к нему с непониманием.Игорь Николаев сделал шокирующее признание о том,кем его считали окружающие. "Знаешь, парадокс заключается в том, что впредыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянновот эта история, что вот, он – педофил. Педофил я, понимаешь", – заявил певец в эфире программы "Он иона" на телеканале .По его словам, "эта история" почему-то всехраздражала, но в то же время и привлекала. Однако в браке с Юлией Проскуряковойтакого нет, чему Игорь Николаев удивлен. "Хотя Юлька младше меня на 22 года.Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но всеравно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее такпокусали, пожевали", – поделился артист.Рассказал и о своем отношении к дружбе. По его мнению, если это настоящаядружба, которая длится долгие годы, то она не может обойтись без недопониманияи конфликта. А, возможно, и даже без какого-то разочарования. Однако, по словам , еслидрузья находят в себе силы заново построить отношения, то их отношения выходятна новый уровень, становясь намного крепче.