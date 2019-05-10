Известный певец и композитор откровенно
рассказал о личном. Игорь Николаев сообщил, что подвергался нападкам со стороны
общества.
Известный певец и композитор откровенно
рассказал о личном. Игорь Николаев сообщил, что подвергался нападкам со стороны
общества.
Артист рассказал о разнице в возрасте с женой.
При этом он отметил, что многие одно время относились к нему с непониманием.
Игорь Николаев сделал шокирующее признание о том,
кем его считали окружающие. "Знаешь, парадокс заключается в том, что в
предыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно
вот эта история, что вот, он – педофил. Педофил я, понимаешь", – заявил певец в эфире программы "Он и
она" на телеканале .
По его словам, "эта история" почему-то всех
раздражала, но в то же время и привлекала. Однако в браке с Юлией Проскуряковой
такого нет, чему Игорь Николаев удивлен. "Хотя Юлька младше меня на 22 года.
Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но все
равно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее так
покусали, пожевали", – поделился артист.
Рассказал и о своем отношении к дружбе. По его мнению, если это настоящая
дружба, которая длится долгие годы, то она не может обойтись без недопонимания
и конфликта. А, возможно, и даже без какого-то разочарования. Однако, по словам , если
друзья находят в себе силы заново построить отношения, то их отношения выходят
на новый уровень, становясь намного крепче.