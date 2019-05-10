Причиной смерти известного российского журналиста, главного редактора радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко могли стать проблемы с сердцем. Он потерял сознание и упал с мотоцикла.

Причиной смерти известного российского журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко могли стать проблемы с сердцем, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи.Он рассказал, что, по предварительным данным, во время езды на мотоцикле "у Доренко мог случиться приступ острой сердечной недостаточности". Поэтому он не смог удержаться и упал. При этом он никого не задел. Водители, проезжавшие мимо, вызвали скорую помощь.Врачи приехали на место происшествия оперативно, стали проводить реанимационные мероприятия, но помочь журналисту не смогли.Как сообщили телеканалу "Россия 24" в ГИБДД, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. В этот момент журналист ехал на мотоцикле по центру Москвы, в районе улицы Земляной вал.Информацию о кончине Доренко подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он рассказал, что Доренко потерял сознание, находясь прямо на мотоцикле во время движения. По словам Венедиктова, Доренко успели отвезти в одну из больниц. Ему было 59 лет.Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Он получил широкую известность в 1990-е годы. Работал на ВГТРК, ОРТ и НТВ, затем — на разных радиостанциях. Также вел популярные блоги в интернете и канал на YouTube.