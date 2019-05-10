После драки с покупателем сотрудник супермаркета Пятерочка отстранен от работы.

Сотрудник супермаркета "Пятерочка" после драки с покупателем отстранен от работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, управляющей магазином.Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове сотрудник супермаркета заподозрил покупателя в краже товара и сделал ему замечание. Завязалась драка, покупателю удалось вырваться и убежать, однако продавец преследовал его до улицы.Видео драки попало в интернет, полиция начала проверку данного факта. По предварительным данным, инициатором драки был покупатель, от которого потребовали вернуть товар на полку или оплатить его.В магазине идет разбирательство инцидента, работник на время отстранен от работы "до выяснения обстоятельств инцидента".