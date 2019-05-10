Начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве и начальник ОМВД России по Тимирязевскому району поздравили ветерана с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне...

Начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Ионов совместно с помощником начальника УВД по САО по работе с личным составом подполковником внутренней службы Евгением Ивановым, начальником ОМВД России по Тимирязевскому району полковником полиции Сергеем Алпатовым, участковым уполномоченным ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы капитаном полиции Александром Горбуновым, председателем Совета ветеранов при УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Федором Павличем и председателем Общественного совета при УВД по САО Дмитрием Сапсаенко поздравили 96-летнего ветерана Алексея Туркина с Днем Победы.Алексей Ионов поблагодарил ветерана за верность и преданность своему Отечеству. Он отметил, что именно благодаря таким людям, как Алексей Туркин, каждый россиянин может свободно жить в своей стране, создавать семью, воплощать идеи в жизнь.Начальник ОМВД России по Тимирязевскому району полковник полиции Сергей Алпатов подчеркнул, что граждане по праву гордятся поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны.Председатель Общественного совета при УВД по САО Дмитрий Сапсаенко присоединился к поздравлениям руководителей и пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья, безграничного счастья. Ветерану от лица всего личного состава Управления вручили цветы и памятный подарок.Алексей Туркин с волнением рассказал гостям о годах службы во время Великой Отечественной войны, поделился непростой судьбой летчика-истребителя тех лет. С улыбкой вспомнил, как работал на инструментальном заводе, совмещая учебу в аэроклубе. Провожая дорогих гостей, Алексей Туркин поблагодарил за внимание и искреннюю заботу.Алексей Туркин родился 19 февраля 1923 года в Московской области, вскоре семья переехала в Москву. После окончания школы он стал работать на инструментальном заводе и учиться в аэроклубе. В сентябре 1941 года Алексей Туркин был направлен в летное училище в Оренбургской области, после окончания которого стал летчиком-истребителем. По завершении Великой Отечественной войны он продолжал служить в авиации, в Туркмении. Алексей Туркин награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть».В 1948 году он вместе с семьей вернулся в Москву и поступил на службу в органы внутренних дел. Алексей Туркин стал оперуполномоченным уголовного розыска, затем перевелся на должность участкового уполномоченного. Он прослужил в милиции более 20 лет в одном подразделении, ныне – ОМВД России по Тимирязевскому району. В 1949 году оперуполномоченного уголовного розыска Алексей Туркина неожиданно вызвали в военкомат и освободили от службы на месяц для подготовки к участию в параде к 20-летию Военного-Воздушного Флота. В день празднования 70 самолетов ЯК-18, одним из которых управлял Алексей Туркин, в небе над Тушинским аэродромом составили фразу «Слава Сталину».В 1972 году Алексей Васильевич Туркин ушел на заслуженный отдых в звании подполковника милиции.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29