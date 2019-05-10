Пентагон на фоне американских угроз в адрес Ирана 9 мая перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. акануне на авиабазу прибыли два аналогичных бомардировщика. Они способны нести 20 крылатых ракет Томагавк большой дальности.

Пентагон 9 мая перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.Накануне на авиабазу прибыли два аналогичных бомардировщика. Они способны нести 20 крылатых ракет "Томагавк" большой дальности.5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что для противостояния политике Ирана Вашингтон разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики. Также в регион будет направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн". В настоящее время он находится в Средиземном море.Джон Болтон отметил, что такое решение преследует цель подать ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы США или их союзников столкнется с беспощадной силой.Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан написал в своем Twitter, что упреждающая передислокация – это реакция на реальные угрозы от Ирана. В США призывают иранский режим прекратить все провокации.Ранее американский канал CNN сообщил, что американские власти получили информацию, согласно которой в Персидском заливе возможно размещены Ираном баллистические ракеты ближнего радиуса действия.Для Соединенных Штатов озабоченность этим размещением стала причиной решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики. В Пентагоне полагают, что действия Ирана угрожают не только США, но и Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан 7 мая сообщил, что американскими военными зафиксированы признаки, которые свидетельствуют о готовности иранских вооруженных сил нанести возможные удары по дислоцированным в регионе войскам США.