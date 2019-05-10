Пианистка скорбит по известному журналисту. Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась по поводу смерти Сергея Доренко на своей странице в Instagram.

Пианистка скорбит по известному журналисту. Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась по поводу смерти Сергея Доренко на своей странице в Instagram.Известие о скоропостижной гибелижурналиста стало для всех неожиданность. Бывшая жена актера Армена Джигарханянаубита горем. Она считает, что такиелюди, как Сергей Доренко рождаются очень редко.Материал дополняется