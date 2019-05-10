Пианистка скорбит по известному журналисту. Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась по поводу смерти Сергея Доренко на своей странице в Instagram.
Пианистка скорбит по известному журналисту. Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась по поводу смерти Сергея Доренко на своей странице в Instagram.
Известие о скоропостижной гибели
журналиста стало для всех неожиданность. Бывшая жена актера Армена Джигарханяна
убита горем. Она считает, что такие
люди, как Сергей Доренко рождаются очень редко.
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