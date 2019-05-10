Испанский теннисист Давид Феррер объявил о завершении своей профессиональной карьеры. 37-летний испанец ушел из тенниса на минорной ноте – в своем последнем карьерном матче он потерпел поражение от немца Александра Зверева.

Испанский теннисист Давид Феррер объявил о завершении своей профессиональной карьеры. 37-летний испанец ушел из тенниса на минорной ноте – в своем последнем карьерном матче он потерпел поражение от немца Александра Зверева.Феррер проиграл Звереву по итогам двух сетов – встреча, проходившая в рамках турнира Madrid Open, завершилась со счетом 4:6, 1:6 в пользу теннисиста из Германии. Заключительный в карьере поединок испанца длился 1 час 12 минут.Этот матч стал для Феррера 1111 в карьере. Из них он за время выступлений в теннисе на профессиональном уровне одержал 733 победы. Накануне он сообщил, что турнир на его родине станет для него последним вне зависимости от показанных на нем результатов.Напомним, что за 20 лет в теннисе он выиграл 27 трофеев в одиночном разряде, что, как сообщает "Спорт-экспресс", является пятым результатом среди действующих теннисистов. Больше только у швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича, британца Энди Маррея и испанца Рафаэля Надаля.