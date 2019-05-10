Китай сорвал заключение с США двусторонней торговой сделки в ходе переговоров. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Китай сорвал заключение с США двусторонней сделки в ходе торговых переговоров. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп."Они сорвали сделку", — сказал он во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.Трамп добавил, что в Штаты прибывает вице-премьер Госсовета КНР для продолжения консультаций. "Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год", — цитирует ТАСС заявление американского лидера.В воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары.В конце сентября прошлого года США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Пекин ввел ответные пошлины на 60 млрд долларов.Один из источников Reuters, знакомый с ходом переговоров, заявил, что последний раунд обсуждений прошел очень плохо."Китай отказался от дюжины вещей, если не больше", — сказал источник.По данным Reuters, из каждой из семи глав проекта торгового соглашения Китай убрал свои обязательства по изменению законов для удовлетворения основных требований Вашингтона, касающихся кражи интеллектуальной собственности США и коммерческой тайны, принудительной передачи технологий, конкурентной политики, доступа к финансовым услугам и манипулирования валютой.