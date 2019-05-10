Секретную ракету без взрывчатки, но с несколькими острейшими лезвиями, уже несколько лет используют американские военные. Как стало известно изданию The Wall Street Journal из собственного источника среди военных, это оружие было разработано по приказу президента Барака Обамы. Задача ракеты – уничтожить противника и минимизировать ущерб мирному населению.

Секретную ракету без взрывчатки, но с несколькими острейшими лезвиями, уже несколько лет используют американские военные. Как стало известно изданию The Wall Street Journal из собственного источника среди военных, это оружие было разработано по приказу президента Барака Обамы. Задача ракеты – уничтожить противника и минимизировать ущерб мирному населению.Сообщается, что боеприпас сконструирован на основе управляемой ракеты вооруженных сил США AGM-114 Hellfire. Боевая часть – болванка весом около 50 килограммов, которая способна пробить крышу автомобиля или здания. Для дополнительного урона на нее можно установить несколько острых лезвий, которые нанесут дополнительный ущерб.Также журналисты выяснили, что этим оружием был убит йеменский террорист Джамаль Аль-Бадави, которого обвинили во взрыве на американском эсминце USS Cole. Еще одной жертвой "ракеты-потрошителя" стал высокопоставленный член "Аль-Каиды" (запрещена в России) Абу Аль-Масри.