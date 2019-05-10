День Победы в Москве начался при хорошей погоде. После обеда сотни тысяч участников Бессмертного полка начали шествие по центру столицы. Люди с портретами родственников-фронтовиков двигались колонной, почтив память участников Великой Отечественной войны.

День Победы в Москве начался при хорошей погоде. После обеда сотни тысяч участников "Бессмертного полка" начали шествие по центру столицы. Люди с портретами родственников-фронтовиков прошли колонной, почтив память участников Великой Отечественной войны. Среди участников шествия был и Владимир Путин.По Тверской, Охотному ряду, Манежной и, конечно, Красной площади российской столицы идет 9 мая "Бессмертный полк".Во главе колонны вот уже пятый год подряд — президент России. В руках — портрет отца, Владимира Спиридоновича Путина. Он воевал на Невском пятачке, участвовал в боях в составе диверсионного отряда, был тяжело ранен. Навсегда вписал свое имя в список героев, отстоявших Ленинград. Рядом с главой государства — народный артист Советского Союза Василий Лановой. И его мать, Галина Ивановна, которая с первого дня войны работала в цеху химического завода, вручную разливая жидкость в противотанковые гранаты."Это движение грандиозное! Оно родилось от памяти тому поколению, которое отстояло нашу жизнь, нашу страну, нашу культуру, русскую душу, русский взгляд на природу, на все! Это то поколение отстояло. И вот это память о том поколении. Великая благодарность тому поколению!" — говорит Василий Лановой.Спасибо поколению победителей, говорят 9 мая сотни тысяч человек по всей стране. К шествию "Бессмертного полка" присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. В его руках портрет дяди, прошедшего Великую Отечественную войну.В столичной колонне "Бессмертного полка" идет и тот, кто первым предложил чтить память ушедших героев именно так: вставая вместе, плечом к плечу, потомки вместе со своими предками. Теперь Геннадий Иванов рассказывает, что идея пришла к нему во сне, 12 лет назад."Вот подумал: наверное, достойны и наши деды, отцы… С этим и заснул. А во сне уже картинка-то и приснилась вот эта вот: по нашей улице Республики в Тюмени мы идем в колонне. У всех портреты отцов, дедов. Вот я сразу подумал, когда проснулся: все! Написал в газету "Тюменские известия" — и опубликовали. Потом обратился в регионы", — вспоминает автор идеи "Бессмертного полка".На улицах Тюмени, где увидел свой сон Геннадий Иванов, 9 мая ветераны отдают честь бессмертному строю тех, с кем когда-то вместе шли к Великой Победе. Утирают слезы в Томске — одном из первых регионов, откуда несколько лет назад "Бессмертный полк" начал свое великое шествие по стране."Дед, вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай! Через десять годков что за лица увидят мои дети 9 мая? Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь, ведь я твоя память", — говорили участники акции в Томске.В Астрахани с фотографией деда-фронтовика в колонну встал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Морозов. По Невскому проспекту с портретом дяди, погибшего за два месяца до Победы, идет исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.Иркутск и Владикавказ, Улан-Удэ и Ставрополь, Новосибирск, Барнаул, Благовещенск… Вот, в заполярном поселке Чокурдах тоже памятное шествие. Акции памяти, объединившие маленькие деревни и большие города в едином чувстве.Приходят семьями, три, а иногда даже четыре поколения семьи в одном строю.И "Бессмертный полк" сегодня — это уже не только грандиозное шествие. Это целое общенациональное движение, которое помогает восстанавливать семейные истории. Узнать судьбу, а иногда и место захоронения павшего бойца. Уже в следующем году в колонны встанут совсем юные участники Великой Отечественной войны: те, кто погиб мальчишками, не успев создать семью и родить собственных детей. Но кто тоже стараниями волонтеров встанет в колонну героев. Они одержали победу над фашизмом, навсегда отстояв собственное право на бессмертие.