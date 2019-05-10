На площади Тверская застава у Белорусского вокзала собираются участники Бессмертного полка - они ждут начала шествия, прогуливаясь и распевая песни военных лет. Способствует этому и погода: в Москву вернулось солнце.

На площади Тверская застава у Белорусского вокзала собираются участники "Бессмертного полка" — они ждут начала шествия, прогуливаясь и распевая песни военных лет. Способствует этому и погода: в Москву вернулось солнце.Многие участники шествия пришли с детьми, кто-то — в исторической военной форме, передает РИА Новости. На месте сбора участников шествия работает полевая кухня. Формируются национальные колонны бывших республик СССР.Начало шествия запланировано на 15:00. Ожидается, что в этом году число участников "Бессмертного полка" в столице превысит 700 тысяч человек."Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах мира. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске, потом стала всероссийской, а затем и международной. В шествии в Москве, как правило, участвует президент России Владимир Путин.