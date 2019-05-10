Российский боец смешанного стиля Сергей Хандожко предстоящим летом дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Это произойдет 1 июня на турнире в шведском Стокгольме. Россиянин выступает в полусредней весовой категории.

Российский боец смешанного стиля Сергей Хандожко предстоящим летом дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Это произойдет 1 июня на турнире в шведском Стокгольме. Россиянин выступает в полусредней весовой категории.Соперником 26-летнего бойца станет представитель Польши Бартош Фабински, который в ММА добился 14 побед при трех поражениях, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на журналистку Фару Ханнун. В UFC же поляк трижды выходил победителем и один раз потерпел поражение.Хандожко в своем послужном списке имеет 30 поединков, в 25 из которых он выходил победителем. Предыдущим его соперником был Адриано Родригес – победа нокаутом была одержана россиянином.