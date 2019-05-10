Украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные в Крыму в сентябре 2018 года, освобождены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные в Крыму в сентябре 2018 года, освобождены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает РИА Новости. 7 мая уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что моряки уже находятся на территории Украины.Татьяна Москалькова отметила, что рыбаки были задержаны за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Также омбудсмен подчеркнула, что решение суда демонстрирует "гуманность нашего правосудия, его неравнодушие к судьбам людей и их близких".В сообщении также говорится, что Москалькова и уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина постоянно контролировали условия содержания и соблюдение прав задержанных граждан Украины. Отмечено, что результатом этой работы осенью прошлого года стало возвращение домой команды российского судна "Норд", восьми украинских моряков с судна "ЯМК-0041".В сообщении подчеркнуто, что слова уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека госпожи Денисовой об участии в процессе возвращения моряков на родину не соответствуют действительности.