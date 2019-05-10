Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери накануне ответного полуфинального поединка Лиги Европы против испанской Валенсии заявил, что он по-прежнему невысоко оценивает шансы своей команды на выход в финал.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери накануне ответного полуфинального поединка Лиги Европы против испанской "Валенсии" заявил, что он по-прежнему невысоко оценивает шансы своей команды на выход в финал."Мотивация у нас ровно такая же, как и перед первым матчем. Я бы оценил наши шансы, как 50 на 50, — признается Эмери, которого цитирует официальный сайт УЕФА. – Результат первого матча ничего для меня в этом отношении не изменил и нас ждет тяжелая игра"."Нам будет противостоять хорошо организованная команда с надежной защитой, однако ей нужно будет забивать. В линии нападения у "Валенсии" есть футболисты очень высокого уровня. Но и мы собираемся сыграть на победу: для этого нам надо забивать".Напомним, что по итогам первого матча в Лондоне между соперниками была зафиксирована победа "канониров" со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 9 мая на домашней арене "Летучих мышей" – "Месталье". Начало поединка – 22:00 по московскому времени.