Пресс-служба Авиалесоохраны сообщает, что лесные пожары продолжают действовать в 15 регионах России на площади более 57 тысяч гектаров.

Пресс-служба "Авиалесоохраны" сообщает, что лесные пожары продолжают действовать в 15 регионах России на площади более 57 тысяч гектаров.Наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области.Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что на утро 9 мая природные пожары действуют на площади более 17 тысяч гектаров.Действующим остается возгорание в Иркутском районе на территории национального парка "Заповедное Прибайкалье", который тянется вдоль озера Байкал. Площадь лесного пожара возросла с 7 гектаров до 1100. На месте в тушении задействованы 67 человек и 16 единиц техники.По словам специалистов, тушение осложняется сложным рельефом и порывистым ветром скоростью до 20 метров в секунду.В ночь на 9 мая силами Министерства лесного комплекса региона была проведена опашка прилегающих к 21 населенному пункту полей и насаждений, чтобы предотвратить переход огня от пожаров на жилые дома.Спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол рассказал журналистам, что депутаты настаивают на введении режима ЧС по всему региону в связи со сложившейся ситуацией.Довольно успешно удается справится с огнем в Курганской области, Забайкальском и Красноярском краях, в республиках Бурятия, Тыва и Башкортостан, передает ТАСС.Режим ЧС введен на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в трех районах Иркутской области, в одном районе Красноярского края, в одном районе Республики Тыва.