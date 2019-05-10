Аргентинский депутат Эктор Оливарес ранен выстрелами недалеко от здания Конгресса в Буэнос-Айресе. Сопровождающий его чиновник получил ранения, от которых скончался. По предварительным данным, неизвестные нападавшие рано утром стреляли из автомобиля, после чего скрылись.

Аргентинский депутат Эктор Оливарес ранен выстрелами недалеко от здания Конгресса в Буэнос-Айресе. Сопровождающий его чиновник получил ранения, от которых скончался. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.По предварительным данным, неизвестные нападавшие рано утром совершили тринадцать выстрелов из автомобиля, после чего скрылись. Оливарес представляет партию "Гражданский радикальный союз" и накануне участвовал в обсуждении закона о борьбе с футбольными хулиганами.Депутат госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. В настоящий момент его оперируют.