Высший суд Подгорицы вынес решение по делу о так называемом госперевороте в Черногории 16 октября 2016 года. Россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, якобы участвовавшие в перевороте, получили 15 лет и 12 лет тюрьмы соответственно.

Высший суд Подгорицы вынес решение по делу о так называемом госперевороте в Черногории 16 октября 2016 года. Россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, якобы участвовавшие в перевороте, получили 15 лет и 12 лет тюрьмы соответственно.Два лидера оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич были признаны виновными в попытке терроризма в день парламентских выборов и получили по пять лет тюрьмы. По мнению самих Мандича и Кнежевича, процесс против них был политически мотивирован, и власти Черногории таким образом сводят политические счеты с оппозицией. Всего по делу проходили 14 человек.Из 20 задержанных большинство пошли на сделку со следствием в обмен на небольшие сроки в три-пять месяцев тюрьмы, передает ТАСС. Граждан России Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова Черногория обвиняла в финансировании попытки переворота и в планировании убийства бывшего премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства". В МИД России обвинения в причастности россиян к организации государственного переворота в Черногории назвали голословными и абсурдными.16 октября 2016 года в Черногории состоялись всеобщие парламентские выборы, на которых добились успеха политики, выступавшие за вступление страны в НАТО. Сразу после выборов власти Черногории заявили, что в этот день в стране якобы была предотвращена попытка государственного переворота и покушение на главу правительства. Все это якобы собирались устроить местные оппозиционеры.Позже объявили об аресте 20 человек, якобы участвовавших в попытке захвата власти. Тогда же заговорили и о "русском следе", обвинив в причастности к заговору не только черногорских оппозиционеров, но и неких сербских и русских националистов. В декабре 2016 года Черногория объявила в международный розыск по линии Интерпола Широкова (Шишмакова) и Попова, которые недоступны черногорским правоохранительным органам, а также нескольких сербов. Судебный процесс по делу о попытке госпереворота в Черногории шел в Высшем суде в Подгорице с июля 2017 года, напоминает РИА Новости.