В аэропорту Домодедово полиция задержала дебошира, который прибыл в Москву рейсом из Туниса. Еще до посадки самолета поступило сообщение, что на борту произошел конфликт с одним из пассажиров, и ситуация требует вмешательства правоохранительных органов.

В аэропорту Домодедово полиция задержала дебошира, который прибыл в Москву рейсом из Туниса. Еще до посадки самолета поступило сообщение, что на борту произошел конфликт с одним из пассажиров, и ситуация требует вмешательства правоохранительных органов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "в" ч.1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации за хулиганство на воздушном транспорте, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.На борту самолета, выполнявшего рейс, пассажир 1982 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время полета он нецензурно выражался, устроил драку с двумя бортпроводниками, а также вел себя вызывающе.Мужчину арестовали в аэропорту и доставили в отделение полиции. Также задержанного привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.